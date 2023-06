Belen Rodriguez ha regalato degli scatti e dei video esclusivi all’interno dello stadio Diego Arando Maradona insieme al figlio Santiago e al marito Stefano De Martino. Ecco cosa faceva la showgirl argentina a Napoli.

Belen Rodriguez allo stadio Maradona con Santiago e Stefano De Martino

Manca poco alla tanto attesa festa scudetto del Napoli allo stadio Maradona e tra gli immancabili ospiti ci sarà anche Stefano De Martino, napoletano e tifoso del Napoli. Un evento atteso da 33 anni a cui anche la showgirl argentina non voleva mancare e quindi, dopo aver preso un aereo insieme al figlio Santiago, si è recata in Campania per raggiungere il marito.

Belen ha regalato ai suoi fan delle foto che hanno fatto presagire l’atmosfera suggestiva ed emozionante dello stadio del Napoli. La showgirl, infatti, si è goduta il Maradona e la sua famiglia in tranquillità perché grazie al marito, che era impegnato nelle prove generali, è riuscita ad entrare nello stadio che, per l’occasione, era vuoto.

Le foto e i video della showgirl argentina: ecco il suo outfit

Dall’interno dello stadio Maradona, Belen Rodriguez ha scattato foto insieme al figlio, che per l’occasione indossava la prima maglia di gara dei partenopei, sulla panchina del Napoli. Poi in alcuni video pubblicati tra le storie, giocava scalza sul prato insieme a Santiago; e infine, Belen, ha immortalato la corsa del figlio verso il padre e il loro abbraccio. La showgirl argentina, nelle sue storie, ha già sfoggiato un outfit estivo firmato Me Fui.