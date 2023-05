Festa scudetto Napoli, nuovo vertice per misure

Festa scudetto Napoli, nuovo vertice per misure

Festa scudetto Napoli, nuovo vertice per misure

Napoli, 01 mag. - (Adnkronos) - Nuovo vertice in vista dell'eventuale festa scudetto del Napoli. La formazione di Spalletti . Domani, martedì 2 maggio alle ore 9, il prefetto di Napoli Claudio Palomba presiederà una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezz...

Napoli, 01 mag. – (Adnkronos) – Nuovo vertice in vista dell'eventuale festa scudetto del Napoli. La formazione di Spalletti . Domani, martedì 2 maggio alle ore 9, il prefetto di Napoli Claudio Palomba presiederà una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sul tavolo le misure da prendere in vista dell'eventuale conquista matematica dello scudetto nel corso del turno infrasettimanale di campionato. Su alcuni media, si fa riferimento all'ipotesi di spostamento dell'orario del match Udinese-Napoli, programmato alle 20.45.

mercoledì 3 maggio o se il Napoli farà almeno un punto a Udine nel posticipo di giovedì 4 maggio. Al termine della riunione di comitato, alle 10.45 circa, si terrà un incontro con la stampa.