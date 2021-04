Il primo festeggiamento per la piccola Vittoria Lucia Ferragni. La gioia dei genitori condivisa sui social

Il primo party della piccola Vittoria è stato subito immortalato sui social dalla mamma e dal papà. Fedez scherza sulla commozione del piccolo Leone per il primo mese di convivenza con la sorellina.

Anche il primo festeggiamento del primo mese di vita della piccola Vittoria Lucia Ferragni è stato immortalato con una serie di foto e stories sui social.

Non poteva mancare una torta, di colore rosa, in pendant con la tutina della secondogenita.

Fina da subito icona di stile

Anche Vittoria diventerà presto una celebrità: nonostante abbia solo pochi giorni di vita, è già un’icona di stile: dal giorno della nascita ha sfoggiato tutine griffate del brand della mamma Chiara e non solo!

Fedez, invece, non si lascia scappare l’occasione per scherzare sulla foto di famiglia dove descrive il piccolo Leone come “commosso per il primo mese di convivenza con la sorellina Vittoria”.

Il primogenito della coppia è ormai un tormentone sui social con i suoi video in cui è immortalato con la sorella, tanto da essere stato definito come un vero e proprio meme vivente.

Chiara Ferragni ha inoltre voluto ricordare anche il festeggiamento del primo mese di vita di Leone.

Nelle sue Instagram Stories, ha condiviso una doppia foto: al primo mese di vita di Leone, la famiglia erano a Los Angeles, dove è nato il bimbo e dove Chiara ha vissuto per parecchi anni. Ciò ha permesso a Leone di avere la doppia cittadinanza: italiana e americana.

Ferragnez: giovani genitori e nuovi progetti

Come è giusto che sia, i genitori Chiara e Fedez si stanno godendo le gioie di essere nuovamente freschi genitori ma ciò non ha fermato i loro progetti. Fedez è stato protagonista dello show comico LOL, di cui è stata confermata la seconda stagione, e sarà presente sul palco del Concertone del Primo Maggio. Chiara, nonostante il periodo di maternità ha continuato a rispettare i suoi impegni: tra lanci di nuovi look e collaborazioni, si mostra sui social anche nel suo lato di neomamma: con tiralatte e pancera.