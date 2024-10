Festival: a Lugano al via InnovaComiX, il mondo dei fumetti con 76 artisti e 47 incontri

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Al via, da venerdì 11 ottobre a domenica 13, la prima edizione di InnovaComiX-Lugano International Comic Art Festival in Villa Ciani, a Lugano, con un programma ricchissimo di appuntamenti e presenze. Un punto di incontro nazionale e internazionale dove 76...

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Al via, da venerdì 11 ottobre a domenica 13, la prima edizione di InnovaComiX-Lugano International Comic Art Festival in Villa Ciani, a Lugano, con un programma ricchissimo di appuntamenti e presenze. Un punto di incontro nazionale e internazionale dove 76 artisti provenienti da 10 paesi dialogheranno con il pubblico di appassionati, collezionisti, addetti ai lavori. “Il festival è pensato per un pubblico trasversale, ha una dimensione colta, a tratti educativa, ci teniamo a ribadire il messaggio che i fumettisti sono artisti a tutto tondo e che quest’arte è leggera e sofisticata al tempo stesso. Personalmente ritengo che sia la più completa espressione creativa contemporanea per il suo saper coniugare parole, testo, personaggi e scene, tematiche profonde e fantastiche”, afferma la co-ideatrice della manifestazione e direttrice generale, Cristina Rogna Manassero.

Un settore che gode di ottima salute e interesse crescente che riguarda sia le quotazioni delle opere, sia l’editoria, se si pensa che in Svizzera ogni 10 lettori 4 sono concentrati sul fumetto. Inoltre, per molti il fumetto è un mestiere. Infatti un appuntamento per entrare nel clima è 'La vita di un fumettista. Storie personali a confronto' con Tom Tirabosco, Gianenrico Bonacorsi, Midori Yamane, Sonno e Michele Peroncini: un excursus tra generazioni, stili e esperienze di un mestiere assai eclettico.

Previsti 18 dibattiti a più voci che coinvolgono panel di altissimo livello e talenti emergenti: un occhio attento al futuro con l’incontro 'Le Ia nel mondo creativo, tra etica, diritti e opportunità', a cui partecipano Sacha Goerg – che firma anche uno dei manifesti di InnovaComiX – insieme a Marco Rizzo, Dottor Pira e Lorenzo Palloni; pesi e stili dell’editoria esplorati nel dibattito 'La Revue'. 'Desinee Francia e Italia a confronto' con le voci di Lorenzo Palloni, Piero Macola, Lorena Canottiere, Manon Mugnier, Emilie Gleason, Massimo Colella e Baptiste Bouthier; 'Il manga in Europa: una passione e una ispirazione' vedrà tra i protagonisti Yamane Midori, anche coinvolta come giurata del festival.

La dimensione femminile rappresentata da grandi nomi è giocata nel talk 'La rappresentazione della donna nei fumetti attraverso gli anni. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando?' con Lina Gaibeh, Elisa Marraudino, Eliana Albertini, Wally Pain, Silvia Ziche, Matilde Simoni, Thomas Von Kummant e Riccardo Corbò; 'Lavorare a 4 mani: sceneggiatori e disegnatori. Segue sfida dal vivo a colpi di matita e parole', poi ancora l’universo della autoproduzioni. Sono 28 le presentazioni dei libri, solo per citarne alcune: 'Prove tecniche di megalomania' di Silvia Ziche, 'Diario di una cagna' di Celine Tran e Grazia La Padula, 'Il Signor Bruno' di Bruno Bozzetto, Pasquale La Forgia e Simone Tempia in dialogo con Marco Lucchetti, gallerista e co-ideatore di InnovaComiX, e 'La Sola Cura' di Giuseppe Palumbo.

È prevista una squadra di interpreti simultanei per la fruizione degli incontri in francese, inglese e italiano, data dall’internazionalità dei nomi e dalle aspettative per il pubblico previsto. Sempre pensando al contatto diretto con gli artisti, i visitatori potranno mettersi in coda per i firmacopie a cui hanno aderito tutti gli artisti ospiti, le pubblicazioni possono essere anche acquistate in un maxi bookshop. In definizione anche un programma di workshop e lectio magistralis di altissimo profilo. E ancora: ogni giorno gratuitamente per i più piccoli laboratori nell’area kids per apprendere i primo rudimenti di arte sequenziale guidati dagli artisti invitati al festival.

Ancora, la mostra 'Us.Noi', una delle più grandi collettive di fumetto in Europa, con 400 opere originali alloggiata al primo piano visitabile nei tre giorni di InnovaComiX, consente di immergersi nel lavoro di tutti gli artisti invitati alla prima edizione: “Non un singolo pezzo, ma una selezione di opere – spiega Ludwig G. Maglione, direttore artistico di InnovaComiX – in rappresentanza di ogni artista, una collettiva di eccellente livello. Il titolo 'Us.Noi' riflette un senso di appartenenza condivisa, un'identità̀ che si esprime non solo attraverso le esperienze individuali degli artisti, ma anche nella loro visione del mondo che ci circonda. Le opere esposte esplorano la ricchezza delle nostre esperienze comuni, offrendo prospettive uniche sull’identità̀ personale, il rapporto con la realtà̀ esterna, i desideri che ci animano e i nostri eroi, reali o immaginari".

Un impegno e uno spessore artistico che è da premiare, anche con un riconoscimento economico: InnovaComiX ha fortemente voluto cinque premi Cygne d’Or dal valore di 2.000 Chf ciascuno che saranno assegnati il 12 ottobre a Villa Ciani. Oltre 350 le candidature arrivate da artisti ed editori con tutti i grandi nomi del fumetto. Il comitato organizzatore ha avuto, la scorsa estate, il compito di selezionare la rosa delle nomination per le sezioni: Best Comic, Best Drawing, Best Writing, Best Coloring e Best Series or Mini-Series. Una giuria tecnica internazionale e multidisciplinare composta da Enrique Bordes, architetto museografo, fotografico e docente, Julien Brugeas, gallerista, Laura Scarpa illustratrice, editrice e divulgatrice, Tom Tirabosco, disegnatore e insegnante, e Midori Yamane, disegnatrice, editor e docente, decreterà i vincitori.

Inoltre, Grand Prix Città di Lugano, oltre al Cygne d’Or, prevede una rosa di premi speciali: dal pubblico, miglior fumetto svizzero, premio Innova – Kessel |Pagani of Lugano e Gran Prix Spécial Città di Lugano. Per la sezione elvetica i 5 finalisti sono: 'Un volcan par jour' – Fanny Vaucher, Antipodes; 'Weg' – Rina Jost, Edition Moderne; 'The valley of the fox' – Timothy Hofmann, Self production; 'On vatouscrever' – Tobias Aeschbacher, Helvetiq; 'L’histoire de Sakana Kid' – Vamille, ÉditionsPépites.club.

Un legame con il territorio forte espresso anche nelle parole del capodicastero Cultura, sport ed eventi, Roberto Badaracco, che si è detto molto felice del ritorno in Città di un grande evento dedicato alla nona arte: “Ormai da anni a Lugano mancava un evento dedicato all’arte del fumetto e a tutti i suoi numerosissimi amatori; Innovacomix è quindi per la Città una nuova e straordinaria opportunità per ritornare ad avere un appuntamento fisso con l’effervescenza creativa della nona arte. Grazie a Innovacomix la città di Lugano potrà accogliere appassionati, collezionisti e curiosi e far conoscere ad un ampio pubblico la qualità della produzione artistica legata al fumetto, un progetto culturale ambizioso che la città ha sostenuto e che speriamo possa consolidarsi negli anni".