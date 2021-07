Festival Cannes, al via l’edizione della ripartenza e delle star

Roma (askanews) – Cannes riparte in grande stile dopo l’annullamento della precedente edizione per la pandemia e dal 6 al 17 luglio la Croisette tornerà ad essere il centro del cinema mondiale. Sarà Spike Lee il presidente della giuria di questa 74esima edizione, che vedrà in concorso il nostro Nanni Moretti con il film “Tre piani”, interpretato da Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher. E in chiusura di festival verrà consegnata la Palma d’oro d’onore a Marco Bellocchio, che proprio a Cannes presenterà il suo nuovo film, “Marx può aspettare”.

La Palma d’oro alla carriera andrà invece a Jodie Foster.

Le star si vedranno già in apertura del festival, con il film “Annette” di Leos Carax, interpretato da Adam Driver e Marion Cotillard. L’attrice francese che vedremo più spesso sulla Montée des Marches è però Léa Seydoux, protagonista di quattro film, di cui tre in concorso: “France” di Bruno Dumont, “The story of my ife” di Ildikò Enyedi con Louis Garrel e Sergio Rubini, e “The french dispatch” di Wes Anderson.

Ed è proprio il regista americano che schiera nel suo film, in concorso, il maggior numero di star: da Tilda Swinton a Bill Murray, da Timothée Chalamet a Francis McDormand, Owen Wilson, Benicio Del Toro. Il 10 luglio arriverà invece a Cannes Sean Penn con la figlia attrice, Dylan, che recita insieme a lui nel suo nuovo film, “Flag day”.

Molta attesa anche per Catherine Deneuve, protagonista del film fuori concorso “De son vivant” di Emmanuelle Bercot, per Matt Damon, sempre fuori concorso, con “Stillwater” di Tom Mccarthy, per Charlotte Rampling, che accompagnerà due film: “Benedetta” di Paul Verhoeven e “Tout s’est bien passé” di François Ozon, con Sophie Marceau. Tra i film di Cannes Premiere ci sarà il documentario di Oliver Stone sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, mentre verrà presentato fuori concorso “Jane by Charlotte”, documentario firmato da Charlotte Gainsbourg su sua madre, Jane Birkin. In chiusura sono assicurate risate e leggerezza con “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa Nera”, interpretato da Jean Dujardin.