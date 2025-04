Festival del Maggio musicale fiorentino al via "in assoluta serenità"

Firenze, 9 apr. (askanews) – “Inizia un Festival importante, con tre opere, un balletto nuovo di Roberto Bolle su Caravaggio, grandissimi concerti, verrà Antonio Pappano con la London Symphony Orchestra. È un programma molto ricco che abbiamo allargato anche alle principali istituzioni culturali della città e della Toscana. È un programma che può interessare un pubblico molto, molto largo. È l’obiettivo che ci diamo come teatro pubblico, quello di allargare al massimo la funzione del nostro teatro, è un aspetto fondamentale”. Lo afferma Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Fuortes, commentando il programma dell’87esimo Festival che prende il via domenica prossima con Salome di Strauss.

“È un festival che parte in assoluta serenità, perché la situazione economico-finanziaria gestionale è assolutamente risanata. Abbiamo adesso un bilancio consuntivo 2024 con un utile importante. Abbiamo dei dati di biglietteria sul 25 assolutamente straordinari dei risultati migliori delle più rosee aspettative, quindi anche il 2025 porterà a un bilancio in utile e quindi da questo punto di vista credo ci siano le migliori condizioni per lavorare con grande tranquillità che è quello che deve fare un teatro”, aggiunge Fuortes.