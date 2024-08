Festival del Saltarello con Guinness Record, Orietta Berti tra ospiti

Roma, 17 ago. (askanews) - Quest'anno il Festival del Saltarello, evento dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione di una delle danze più antiche e caratteristiche dell'Abruzzo, a Ronzano a Castel Castagna (Teramo), ha conquistato il Guinness World Record per il più alto numero di persone dan...

Roma, 17 ago. (askanews) – Quest’anno il Festival del Saltarello, evento dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione di una delle danze più antiche e caratteristiche dell’Abruzzo, a Ronzano a Castel Castagna (Teramo), ha conquistato il Guinness World Record per il più alto numero di persone danzanti, 723, che contemporaneamente hanno ballato la Quadriglia.

All’evento, che si è tenuto lo scorso 12 agosto, hanno partecipato tra gli altri Orietta Berti, Luisa Corna, Petit e Tiromancino, che si sono esibiti insieme all’Orchestra Popolare del Saltarello, composta da Danilo Di Paolonicola (Direttore artistico e musicale, fisarmonica e organetto), Antonella Gentile (voce), Anissa Gouizi (voce), Nicole Massanisso (voce), Alpha Sall (voce), Vania Salvatore (voce), Alessandra Ventura (voce), Carmelo Colaianni (fiati popolari), Manuel D’Armi (zampogna e ciaramella), Matteo Di Battista (chitarra), Gionni Di Clemente (chitarra), Emanuele di Teodoro (basso), Antonio Franciosa (percussioni), Alessandro Paolini (batteria), Armando Rotilio (voce e percussioni) e Alessandro Tarquini (violino).

Il Festival vuole far conoscere e apprezzare il Saltarello ed esaltare la tradizione musicale abruzzese, per l’occasione rivisitata in chiave moderna e innovativa.

Nata da un’idea di Danilo Di Paolonicola, musicista e docente del conservatorio “A. Casella” de L’Aquila, l’Orchestra del Saltarello ha proposto, anche in occasione del Festival, un repertorio di brani popolari abruzzesi ripercorrendo le note delle antiche vie della Transumanza, portando così avanti il suo progetto di compiere un’operazione di ricerca e rivalutazione della tradizione musicale abruzzese. Le esibizioni sono state arricchite dalle tipiche danze popolari e con la Quadriglia sono arrivate Le Pupazze, tipiche figure popolari.