Festival di Sanremo 2023, i grandi esclusi: da Sangiovanni a Bugo

Dopo che Amadeus ha annunciato i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023, il chiacchiericcio sui grandi esclusi ha preso il via.

Dai Jalisse a Sangiovanni, passando per Bugo: chi sono gli artisti che non saliranno sul palco dell’Ariston?

Festival di Sanremo 2023: i grandi esclusi

A due mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha annunciato i cantanti che nel mese di febbraio vedremo esibirsi sul palco dell’Ariston. Da Giorgia a Paola e Chiara, passando per gli Articolo 31, i Modà e Anna Oxa: il cast della nuova edizione della kermesse musicale promette bene.

Dopo l’annuncio ufficiale, il chiacchiericcio sui grandi esclusi ha preso il via. Chi sono gli artisti che non si contenderanno il podio di Sanremo?

Gli esclusi da Sanremo 2023: i nomi

Stando a quanto sostiene AllMusicItalia, sono tanti i cantanti scartati dal Festival di Sanremo 2023. Innanzitutto, per il 26esimo anno consecutivo, ci sono i Jalisse, che nel 1997 hanno trionfato con il brano Fiumi di parole. Amadeus avrebbe bocciato anche le canzoni di: Annalisa, The Kolors, Sangiovanni, Antonino, Francesca Michielin, Michele Bravi, Bugo, Malika Ayane, Matteo Romano, Ditonellapiaga, Francesco Gabbani, Myss Keta, Il Pagante, Tiromancino con Enula, Alan Sorrrenti con Comete, Nomadi, Eiffel 65, Baby K, Clementino, Paola Turci, Syria, Mietta insieme a Sabrina Salerno, Marcella Bella, Drusilla Foer, Elettra Lamborghini, Silvia Salemi, Daniele Silvestri, Matteo Bocelli, Fausto Leali, Al Bano, Ricchi e Poveri e Raf.

Sanremo 2023: perché i grandi esclusi non hanno convinto Amadeus?

Amadeus, al lavoro per Sanremo 2023 dallo scorso giugno, avrebbe bocciato parecchi artisti. Al momento, il conduttore e direttore artistico del Festival non ha spiegato il motivo per cui ha bocciato le canzoni dei grandi esclusi. Molto probabilmente, come accaduto anche negli anni passati, ha deciso di dare una linea specifica alla kermesse musicale più importante del nostro Paese e gli artisti non rientravano nella stessa.