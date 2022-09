Festival di Sanremo 2023, le prime indiscrezioni sui cantanti in gara: da Laura Pausini a Tiziano Ferro, passando per Al Bano.

Mancano ancora alcuni mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2023, ma le prime indiscrezioni sui cantanti iniziano già a trapelare. Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse, promette come sempre uno spettacolo degno di nota.

Festival di Sanremo 2023: prime indiscrezioni sui cantanti

Amadeus, direttore artistico e conduttore artistico del Festival di Sanremo 2023 per il terzo anno consecutivo, è al lavoro da mesi per preparare un altro spettacolo indimenticabile. La kermesse musicale più importante del nostro Paese andrà in scena nel mese di febbraio, ma abbiamo già qualche certezza. Innanzitutto, sappiamo che Ama si farà affiancare da Chiara Ferragni e Gianni Morandi. La moglie di Fedez sarà co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata di Sanremo 2023, mentre il cantante sarà sul palco per tutti e cinque gli appuntamenti.

Per quel che riguarda i cantanti, non abbiamo ancora una lista ufficiale, ma solo indiscrezioni.

Festival di Sanremo 2023: da Tiziano Ferro a Laura Pausini

Secondo le indiscrezioni lanciate dal profilo Twitter Cinguetterai, in gara al Festival di Sanremo 2023 ci potrebbe essere Tiziano Ferro con un pezzo di Brunori Sas. Laura Pausini, invece, potrebbe tornare all’Ariston per festeggiare i 30 anni della canzone che l’ha resa famosa, ovvero La Solitudine.

Gli altri papabili cantanti sono: Paola e Chiara con un brano di Max Pezzali, Levante, Paola Turci, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Alessandra Amoroso, Manuel Agnelli, Ghali, Bresh, Luigi Stragis, LDA, Mara Sattei, Annalisa, Madame, Al Bano, Ron e Marcella Bella.

Sanremo 2023: i papabili ospiti

Sul versante ospiti, al Festival di Sanremo 2023 potrebbe esserci Monica Bellucci, ma sembra ormai esclusa Mina. Secondo indiscrezioni, poi, Amadeus starebbe facendo carte false per avere Britney Spears.

Se il conduttore e direttore artistico dovesse riuscire a convincerla, si assicurerebbe picchi di share.