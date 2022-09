Sul red carpet del Festival di Venezia l'attore Timothèe Chalamet si è presentato con un look da vera e propria rockstar.

Per la sua apparizione sul red carpet del Festival di Venezia 2022, l’attore americanoTimothée Chalamet ha scelto un look molto provocante e da vera rockstar.

Venezia, il look provocante di Timothèe Chalamet sul red carpet

Tra i nomi più attesi sul red carpet del Festival di Venezia 2022 c’era senza dubbio quello di Timothée Chalamet.

L’attore 26enne non si è fatto di certo attendere e si è presentato con un look davvero seducente, tipico delle grandi rockstar, firmato Haider Ackermann.

L’attore di “Dune” ha preso parte al red carpet della kermesse cinematografica con un look rosso fuoco, pantaloni di pelle texani a contrasto neri e al collo un foulard.

Ma a rendere particolare il suo look è il fatto che fosse scoperto sulle spalle, rendendo ancora più seducente la sua camminata sull’amato red carpet.

Ecco la foto dell’outfit sfoggiato dall’attore sul tappeto rosso del Lido.

Timothée Chalamet at the premiere of #BonesAndAll in Venice tonight ❤️ pic.twitter.com/VF2KWrcuyj — Timothée Chalamet Updates (@tchalametupdate) September 2, 2022

Chalamet nel nuovo film di Guadagnino

L’attore americano è protagonista in Boned and All, la nuova pellicola diretta dal regista italiano Luca Guadagnino.

La trama ruota attorno alla storia d’amore tra due ragazzi: Lee (Timothée Chalamet) e Maren, interpretata da Taylor Russell.

Lui è un animo solitario, lei invece vive lontana dalla società, ma entrambi sono cannibali e decidono di intraprendere un viaggio piena di ostacoli che farà comprendere il loro desiderio di cibarsi della persone che amano.