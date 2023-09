Festival Economia Civile, focus su cultura e formazione

Roma, 28 set. (askanews) – Il secondo panel della prima giornata del Festival Nazionale

dell’Economia Civile punta l’attenzione sulla cultura e la formazione per costruire le generazioni del futuro. L’educazione e la cultura rappresentano, sicuramente, un viatico

importante per il recupero dei ragazzi più svantaggiati e, soprattutto, per contrastare il fenomeno della violenza. La scuola, d’altra parte, gioca un ruolo importante per incrementare la parte formativa delle nuove generazioni.

La società, la famiglia e la scuola devono recuperare un ruolo primario e un costruire un punto di riferimento privilegiato per il futuro dei ragazzi.