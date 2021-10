Festival Economia: Silvestri (Sole 24 Ore), 'aperti a collaborazione con Laterza'

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo sempre avuto canali di comunicazione aperti con il gruppo Laterza, anche in tempi non sospetti, e c'è sempre stata una colloquialità serena e cortese. Anche in questa opportunità, il nostro atteggiamento con Laterza non è cambiato, è sempre di apertura.

Con piacere valutiamo qualsiasi eventuale possibilità di collaborazione perché con loro c'è sempre stato un buon rapporto". Lo ha detto l'ad di 24 Ore Eventi, Federico Silvestri, in conferenza stampa a Trento parlando del Festival dell'Economia, di cui il gruppo 24 Ore sarà il nuovo organizzatore a partire dalla prossima edizione.