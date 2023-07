Festival Giffoni, il camaleonte Carletto festeggia 25 anni

Roma, 28 lug. (askanews) – Carletto, l’irriverente camaleonte volto dei Sofficini, festeggia il suo 25esimo compleanno presentando un cortometraggio al

Giffoni Film Festival, che ripercorre le sue mille avventure e i successi da show man. E anche di più.

Astronauta, calciatore, presentatore TV, personaggio mitico, indimenticabile, artista a tutto tondo dai mille talenti e con una storia degna di essere immortalata in un film.

L’istrionica mascotte del gruppo Findus conquista così il più importante festival cinematografico per ragazzi a livello internazionale, apparendo per la prima volta sul grande schermo in un cortoinedito che svela la sua storia, dalla nascita fino ad oggi, ripercorrendo il meglio dei suoi 25 anni di successi.

Marco Miglioranza, Italy Marketing Manager Veg, Green Cuisine &

Meals:

“25 anni di storia di Carletto, una cornice meravigliosa come il Giffoni Film Festival, per andare a rappresentare la sua storia partendo dagli albori, dalle origini del personaggio, andando poi a rappresentare tutte le evoluzioni del personaggio stesso attraverso le varie campagne. Raccontando la storia di Carletto, di Findus in un certo senso, e dei suoi amati sofficini”.

Da un’idea originale e produzione creativa di Dude Originals e con le musiche originali del noto compositore, multistrumentista, arrangiatore e produttore discografico Massimo Martellotta, il cortometraggio dal titolo “Tu non hai fame?”, ripercorre le avventure più belle del camaleonte: dall’uovo che si schiude, al primo contagioso sorriso e scambio di sguardi con la mamma,

dall’estasiante assaggio al primo Sofficino, al tormentone “Tu non hai fame?”, che lo ha consacrato.

Al termine della proiezione alla presenza di 800 bambini, Carletto ha festeggiato il suo compleanno coinvolgendo e intrattenendo il piccolo pubblico del Giffoni. Carletto e i sofficini, una storia di successo. E che guarda avanti. Ancora Miglioranza:

“Sofficini Findus è uno dei prodotti più riconoscibili del panorama italiano all’interno del largo consumo confezionato, andiamo quindi a rappresentare una storia sempre più viva, ricca di dettagli rispetto al suo passato e al presente e lasceremo qualche cenno anche sul futuro. Ovviamente sarà una meravigliosa occasione per festeggiare il suo compleanno assieme a tutto il

nostro piccolo grande pubblico”.