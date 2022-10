Festival Metaverso, ass. Marnati: istituzioni a fianco cittadini

Torino, 11 ott. (askanews) – Il Metaverso come opportunità per combbattere il cyberbullismo, ma anche come luogo virtuale nel quale la Pubblica amministrazione può essere protagonista, stando accanto ai cittadini che hanno meno dimestichezza con la tecnologia. Lo ha detto ad askanews Matteo Marnati, assessore regionale del Piemonte a Ricerca e Innovazione, tra gli ospiti a Torino del primo Festival del Metaverso.