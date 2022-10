Festival Metaverso, Baldassari: i giovani sono i veri padroni

Torino, 11 ott. (askanews) – Il Metaverso è come un’ucronia della fantascienza classica, un universo parallelo e virtuale nel quale i giovani “sono i veri padroni”. Ma che riserva anche grandi opportunità economiche per le aziende. Lo ha detto Roberto Baldassari, direttore generale di Lab 21.01 e direttore del comitato scientifico di ANGI a margine del Festival del Metaverso alle OGR di Torino. “Ma ora il Metaverso non è più un Far West – ha aggiunto Baldassari – ci sono dei costi e delle regole”.