Torino, 12 ott. (askanews) – Il mondo del lavoro guarda al Metaverso come occasione per cercare soluzioni alternative e una programmazione diversa. Lo ha detto, intervenendo a Torino al Festival del Metaverso, il consulente del lavoro Nino Carmine Cafasso, sottolineando la necessità di muoversi con cautela, ma in uno spazio che è di opportunità.