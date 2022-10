Festival Metaverso, Intesa Sanpaolo: un’opportunità da studiare

Torino, 12 ott. (askanews) – “Da anni guardiamo al fenomeno della digitalizzazione e del Metaverso con grande attenzione, perché sono tecnologie che impattano e impatteranno sempre di più sulla nostra vita di consumatori, investitori e agenti sociali”. Lo ha detto Luigi Ruggerone, di Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuto al Festival del Metaverso, organizzato da ANGI a Torino. “In questa fase crediamo si debba usare una grande cautela e un grande rigore scientifico nell’analisi, unendo cautela ed autorevolezza”.

“La banca – ha aggiunto Matteo Baido responsabile Innovation partnership di Intesa Sanpaolo – sta studiando come entrare in questo ambito in piena sicurezza e con consapevolezza, anche per i nostri clienti. Oggi ci troviamo di fronte a una rivoluzione che sta per accadere e dobbiamo essere pronti ad affrontarla come banca come una grande opportunità. Le parole chiave sono sicurezza, sperimnentazione e consapevolezza”.