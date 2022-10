Festival Metaverso, l’impegno di Mini: sempre con gli innovatori

Torino, 12 ott. (askanews) – “L’innovazione è un aspetto molto

importante per Mini, in un certo senso è parte del nostro DNA. La prima Mini è stata prodotta nel 1959, come risposta una crisi petrolifera. Questo spirito di innovazione e nuove idee è qualcosa in cui continuiamo a credere. Per questo abbiamo fondato URBAN-X nel 2016, per sostenere gli innovatori del nostro tempo, che sono le start-up, e per avere un ruolo nel dare forma alle città del futuro.

Sono obiettivi che possiamo raggiungere tutti insieme, ognuno dovrebbe essere coinvolto, una comunità che crede in ciò in cui crediamo noi di Mini. E sono molto felice di annunciare che la prima start-up italiana si è unita a URBAN-X, si chiama Wiseair e l’abbiamo selezionata con l’aiuto di ANGI”. Lo ha detto ad askanews Sarah Schappert, Director Europe del

progetto URBAN-X di Mini, Gruppo BMW.