Roma, 16 ott. (askanews) – “Purtroppo il Pnrr non è un piano Marshall ma sono soldi prestati. Li dobbiamo investire nella maniera migliore. E sono necessarie alcune condizioni: la prima è un’alleanza forte pubblico-privato, la seconda è un’alleanza tra i giovani e i più grandi, perchè il paese deve essere assolutamente coeso”. In sintesi una staffetta generazionale. Così Francesco Tufarelli, segretario generale del Cnel, in occasione del Festival del Metaverso a Torino.