Festival progresso sociale: libro bianco per confronto su futuro

Milano, 22 mag. (askanews) – “Siamo sicuri che stiamo perseguendo un’idea di progresso sociale valida, lungimirante, efficace? E poi, c’è un’unica idea di progresso sociale o ci sono diverse idee che rispecchiano le culture, le tradizioni, i sentimenti, le aspirazioni di tutta la nostra popolazione? Il Festival del progresso sociale nasce con l’obiettivo di candidare la Fondazione Pubblicità Progresso come incubatore, acceleratore, facilitatore di nuove idee e nuove proposte di progresso sociale. La nostra Fondazione in modo apolitico, apartitico e areligioso, si candida per essere questo luogo di incontro, di dialogo, di confronto costruttivo e di nuove architetture sociali. Per questo, il Festival del progresso sociale invita i più grandi esperti italiani a confrontarsi, a porre le questioni sul tavolo, come ad esempio la questione ecologica, la questione femminile, per capire come queste diverse idee si possono tramutare in comunicazione e innovazione sociale”. È quanto ha dichiarato Andrea Farinet (Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso), a margine del primo Festival del Progresso Sociale

(idee e proposte per un futuro condiviso), tenutosi il 22 maggio a Milano.

“Per questo – ha sottolineato – noi presentiamo, nell’ambito di questa manifestazione, un Libro bianco dove tutta la nostra community ha generato contributi scritti. Un Libro bianco che diventa libro aperto, scaricabile gratuitamente dal nostro sito e che consentirà ad ogni persona, cittadino, studioso, esperto o ricercatore, di avanzare le proprie proposte, di inviarcele, in modo tale che ogni sei mesi il Libro bianco diventa la testimonianza di quanto la società italiana vuole confrontarsi su un futuro possibile, ecologico e condiviso”.