Festival: torna a Milano 'Visioni dal Mondo' ma mantiene la formula digitale (3)

(Adnkronos) – “Lo scorso anno avevo accettato la sfida di Francesco Bizzarri di realizzare un Festival a distanza – ha dichiarato Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo -, quest’anno raddoppiamo la scommessa. Torniamo sul palcoscenico in presenza, ma non dimenticheremo tutti coloro che avevano apprezzato l’opportunità di trovarci anche in streaming.

Sono queste le occasioni che sanno mantenere giovani i Festival!”

Dalla sostenibilità, all’ambiente e al clima, all’intelligenza artificiale, all’inclusion and diversity, alla globalizzazione, all’immigrazione, alle relazioni sociali. Questi e molti altri, all’insegna del comune denominatore del tema portante della settima edizione, Smascherare il presente per costruire un futuro migliore, saranno i principali temi indagati attraverso i 38 film documentari selezionati per il 7° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo.