Festival Università, Foroni: blockchain ha aperto nuovi panorami

Roma, 11 nov. (askanews) – “La blockchain negli ultimi dieci anni ha aperto diversi panorami e diverse opportunità in vari campi e su diversi mercati. La rivoluzione che porta questa tecnologia è la possibilità di certificare una informazione o un oggetto digitale, senza il bisogno di un intermediario, in maniera trasparente. Anche il mondo artistico può sfruttare la blockchain per valorizzare il proprio lavoro artistico”. Lo ha detto Matteo Foroni, Blockchain Specialist e Project Manager, Mkers, a margine della prima edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma fino al 12 novembre alla Link Campus University di Roma.

Il Festival Nazionale delle Università è sviluppato e realizzato con la partecipazione di NeXt Economia, Festival Nazionale dell’Economia Civile, SAFE, Universita.it e ANP Lazio.