Festival Università, Mannino:intensificare percorsi professionali

Roma, 11 nov. (askanews) – “Una duplice azione: da un lato la creazione di percorsi che in Italia sono stati poco esplorati e che invece sono stati ampiamente esplorati in Germania, in particolare, e in Francia. Nello stesso tempo è necessario anche intensificare il lavoro di preparazione degli studenti perché acquisiscano quelle competenze necessarie a un più rapido e incisivo inserimento nei percorsi universitari che poi devono sfociare nello svolgimento di attività professionali”.

Lo ha sottolineato

Vincenzo Mannino, Consigliere politico del Ministro dell’Istruzione e del Merito, a margine della prima edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma fino al 12 novembre alla Link Campus University di Roma.