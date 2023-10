Fi: Bardi, 'futuro partito sempre più roseo'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Noi come Forza Italia in Basilicata, dopo vent’anni, siamo riusciti a fare i concorsi pubblici. Oggi senza un rinnovamento della classe dirigente e dei funzionari si sarebbe determinato un blocco della macchina burocratica e una difficoltà nella firma ...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Noi come Forza Italia in Basilicata, dopo vent’anni, siamo riusciti a fare i concorsi pubblici. Oggi senza un rinnovamento della classe dirigente e dei funzionari si sarebbe determinato un blocco della macchina burocratica e una difficoltà nella firma degli atti. La paura della firma nella Pubblica amministrazione deve essere bandita, perché le responsabilità vengono commisurate allo stipendio che viene dato all’amministratore pubblico e al dirigente. Dobbiamo investire molto nella formazione che è alla base della Pa, un investimento sugli uomini, sui giovani che sono il futuro dei nostri territori, come insegnava il presidente Berlusconi. È importante lavorare sul territorio, dialogare con tutti, a partire dai sindaci. Quando è arrivato Antonio Tajani in regione, ho visto un entusiasmo che non vedevo da tempo e credo che Il futuro di questo partito sarà sempre più roseo”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo all'assemblea nazionale degli Enti locali del partito azzurro a Monza.