Fi: Barelli, 'Forza Italia inclusiva, Fascina? Ci dirà lei come vuole impegnarsi'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Forza Italia è un partito liberale inclusivo. E infatti è stata condivisa da tutti l’idea di avere le porte aperte per chi, condividendo i nostri valori, intende contribuire alla nostra crescita, naturalmente senza dimenticare dirigenti e militanti che, anche nel passato, hanno dimostrato impegno e dedizione". Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, al Corriere.

Si parla molto di Marta Fascina, sembra che nel partito ci sia agitazione per la sua possibile posizione: il suo ruolo non andrebbe chiarito? "Non c’è davvero nulla da chiarire. Marta Fascina è una deputata di FI; gode della stima e della fiducia di tutti ed è stata l’amata compagna del presidente Berlusconi fino agli ultimi attimi della sua vita terrena. Oggi rispettiamo tutti il suo dolore e sarà Marta stessa, a tempo debito, a dirci le sue decisioni sull’impegno da destinare a Fi".