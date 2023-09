Fi: Barelli, 'stiamo lavorando per avere sempre più peso al governo delle città e del Paese'

Fi: Barelli, 'stiamo lavorando per avere sempre più peso al gover...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "A Forza Italia sta a cuore lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. È pertanto indispensabile valorizzare il ruolo che ha Forza Italia anche all’interno della nostra coalizione di governo: noi dobbiamo essere presenti in ogni comune, grande o piccolo che sia. La presenza di Antonio Tajani oggi è la dimostrazione di quanto il nostro coordinatore nazione ritenga fondamentale l’organizzazione e la struttura del partito, che sono gli strumenti attraverso i quali si riesce a far prevalere le nostre idee e i nostri progetti e a portare i risultati dentro i seggi elettorali. Avanti dunque, lavorando con impegno sul territorio, per dare maggiore peso a Forza Italia nei piccoli e grandi comuni, nel Paese e al governo nazionale; siamo noi a rappresentare i moderati e i valori del liberismo, europeismo e atlantismo nel sistema politico italiano". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, durante la presentazione degli amministratori locali della provincia di Roma che hanno aderito al partito, a Montecitorio.