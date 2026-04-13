Fi, Barelli: "Sui ministri non ho mai chiesto niente"

Roma, 13 apr. (askanews) – “Io sono capace a nuotare e galleggio, perché imparare a nuotare significa salvare la vita agli altri e a se stessi. Il salvavita non si tocca” e “non c’è nessuna necessità” di lasciare la Federazione e quindi “non mi sono mai posto il problema”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, parlando con i giornalisti dopo essere stato a palazzo Chigi.”Ho letto di ministeri, ‘Barelli chiede’, i vostri informatori vi informano male, Barelli non ha mai chiesto nulla, non ha bisogno di nulla e sta nel centrodestra saldo”, ha aggiunto.