Fi: Battilocchio, 'grazie per incarico Berlusconi, insieme centreremo obiettivi'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per l’incarico di cui mi ha voluto onorare e la fiducia in me riposta. Svolgerò il mio ruolo con il massimo dell’impegno e la passione che mi ha sempre guidato ed ispirato. Sono consapevole della delicatez...