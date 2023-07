Fi: Benigni, 'movimento giovanile al fianco di Tajani per vincere sfide future'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - “Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Tajani, eletto oggi Segretario Nazionale di Forza Italia. Sono certo che con la sua autorevolezza e la credibilità che ha guadagnato in tutti questi anni in Italia e in Europa, unite alle sue grandissime capacit&agrav...

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Tajani, eletto oggi Segretario Nazionale di Forza Italia. Sono certo che con la sua autorevolezza e la credibilità che ha guadagnato in tutti questi anni in Italia e in Europa, unite alle sue grandissime capacità, saprà rendere onore al nostro leader e Presidente fondatore, Silvio Berlusconi, ed essere per tutti un punto di riferimento serio ed equilibrato”. Così Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile.

“Ora dobbiamo metterci tutti al lavoro – prosegue -, uniti, per portare avanti il progetto politico che sin dal 1994 rappresenta tutti i moderati italiani, nell’alveo dei valori liberali, riformisti, garantisti, atlantisti ed europeisti. Dobbiamo impegnarci al massimo per realizzare l’ultimo sogno del nostro Presidente Berlusconi: il centrodestra alla guida dell’Europa, così come è oggi alla guida dell'Italia, con una maggioranza che comprenda Popolari, Conservatori, Liberali".

"L’obiettivo è avere, finalmente, un’Europa coesa, con un mandato politico forte, perché sia protagonista a livello internazionale, a difesa degli interessi dei paesi membri. Per vincere questa sfida, serve il contributo di tutti, anche e soprattutto dei giovani. Negli ultimi mesi, il movimento giovanile di Forza Italia si è riorganizzato, con l’obiettivo di consolidare la presenza sui territori e coinvolgere i tanti ragazzi che credono nei nostri valori e che si vogliono impegnare in prima persona per il nostro Paese. Siamo orgogliosi della nostra storia e di quanto fatto in questi 30 anni dal Presidente Berlusconi. Il modo migliore di ricordarlo è realizzarne i sogni, gli obiettivi, con passione ed entusiasmo, portando avanti con fierezza le nostre storiche battaglie. Il movimento giovanile sarà al fianco di Antonio Tajani, con lealtà e spirito di servizio, per vincere le prossime sfide e portare in alto la bandiera di Forza Italia”, conclude.