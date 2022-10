Roma, 18 ott (Adnkronos) – "Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato".

Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera ai deputati e ai senatori di Forza Italia.