Roma, 3 feb.

(Adnkronos) – "Più di 5 milioni di seguaci su Tik Tok!", annuncia Silvio Berlusconi sui social per poi concedersi una battuta: ''Lasciatemi dire, con la consueta dose di ottimismo, che la cosa essenziale è che gli italiani mi seguano sì, ma nelle urne…''.

''Noi -rivendica il Cav- siamo sempre stati pionieri nella comunicazione, convinti che raggiungere i giovani rappresenti un obiettivo essenziale per far capire quale Italia abbiamo in mente per il futuro".