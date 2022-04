Fi: Bernini, 'Berlusconi grande leader che ci dà forza per costruire futuro'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Un discorso da statista, che ha ribadito in modo limpido sia la nostra linea atlantista ed europeista in politica estera, mai stata peraltro in discussione, sia la scelta di riprendere il cammino nel centrodestra, alleanza in cui saremo determinanti per vincere le prossime elezioni”.

Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, commentando l’intervento di Silvio Berlusconi agli stati generali del partito.

“Il presidente -aggiunge- ancora una volta ci ha indicato la rotta, riaffermando la centralità di Forza Italia: lealtà al Governo Draghi senza però rinunciare ai nostri principi e massimo impegno su giustizia e fisco, con una Maginot invalicabile che si chiama casa. Abbiamo un grande leader, che oggi ci ha dato ancora più forza per costruire il futuro".