Fi: Bernini, 'cordoglio per scomparsa Fasano'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "La scomparsa di Enzo Fasano lascia sgomenti. Aveva un animo buono e gentile, perdiamo un politico leale e appassionato, una persona perbene". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

"Enzo era un uomo di altri tempi, sempre disponibile e propositivo, sempre pronto a dire una parola garbata per tutti, costantemente alla ricerca del bene comune.

Non conosceva l’astio ne’ il rancore, e anche nei momenti di amarezza che pure la vita non gli ha risparmiato sapeva trovare parole consolatorie e di fiducia. Mancherà molto a tutti noi, ai suoi amici per i quali era più di un fratello e alla politica italiana. Alla famiglia desidero esprimere le più commosse condoglianze e il dolore di tutti i senatori di Forza Italia".