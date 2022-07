Fi: Calenda, 'ipocrisia Berlusconi e Tajani sui sovranisti è inaccettabile'

Roma, 29 lug (Adnkronos) – "Tajani, con cui ho grande empatia, quando va a Bruxelles tuona contro i populisti e i sovranisti. Quando passa le Alpi tuona contro i suoi alleati in Europa del Pd difendendo Lega e FdI". Lo ha detto Carlo Calenda.

"Lo dico a Tajani e Berlusconi, non si può essere europeisti in Europa per avere credibilità internazionale e sovranisti e populisti in Italia. E' un giochino che non funziona. E' un livello di ipocrisia che in nessun altro Paese verrebbe accettato. Prima di pensare alla coerenza degli altri pensino alla coerenza loro", ha aggiunto il leader di Azione.