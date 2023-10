Fi: Caruso 'candidatura Galliani a Monza modo migliore per prosegue impegno Berlusconi'

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) – "La candidatura di Adriano Galliani a Monza rappresenta il modo migliore per proseguire l'impegno storico di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Serve anche a ribadire la dimensione di un partito che ha sempre lavorato in una prospettiva nazionale, dando adeguata rappresentanza e visibilità alle istanze sia del meridione che a quelle delle regioni del nord". Così il coordinatore regionale di Fi in Sicilia Marcello Caruso. "Per questo, da Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, non posso che invitare la corposa comunità meridionale e in particolare quella siciliana che risiede nel collegio di Monza a confermare per Adriano Galliani la stessa fiducia accordata negli anni a Silvio Berlusconi. Sarà ancora una volta il modo per affermare l'unità di intenti che unisce la nostra società da nord a sud" conclude.