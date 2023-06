Fi: Casellati, 'campagna tesseramento un successo, avanti nel segno di Berlusconi'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "La campagna di tesseramento di Fi in Basilicata e in tutta Italia è stata un grande successo. Un grazie di cuore a chi ha partecipato a queste due lunghe giornate, a chi si è tesserato e a chi già lo era. Insieme porteremo avanti il cammino indi...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "La campagna di tesseramento di Fi in Basilicata e in tutta Italia è stata un grande successo. Un grazie di cuore a chi ha partecipato a queste due lunghe giornate, a chi si è tesserato e a chi già lo era. Insieme porteremo avanti il cammino indicato dal Presidente Berlusconi. Forza Basilicata, Forza Italia!". Lo scrive in un tweet la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.