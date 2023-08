Fi: Casellati, 'Ghedini grande intelletto e spirito da combattente'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Un anno fa ci lasciava il caro Niccolò Ghedini: un amico, un collega, un grande uomo, un professionista esemplare con cui ho condiviso gran parte del mio percorso politico e istituzionale, apprezzandone in ogni momento il tratto umano, il grande intelletto, lo spirito da combattente. La sua assenza è un peso doloroso e difficile da portare. Per tutti, e non solo in Forza Italia, la sua arguzia e la sua visione erano un riferimento certo". Lo afferma il ministro per le Riforme Elisabetta casellati.

"Oggi è un giorno triste -aggiunge- perché il ricordo si fa struggente e il vuoto si può riempire solo ripensando alle tante esperienze vissute insieme e alle battaglie combattute per il nostro Paese e per la nostra amata Padova. Un abbraccio alla moglie Monica e ai suoi cari e un grazie per tutto quello che ci ha donato in vita. Ciao Nicoló, ciao caro amico di sempre, sarai sempre nei nostri cuori".