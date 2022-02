Fi: Casini, 'io e Berlusconi tanta strada insieme, ora sa che deve unire' (2)

(Adnkronos) – Berlusconi era pronto a sostenerla per il Quirinale, Salvini e Meloni no. "Meloni -risponde Casini- l’ha detto con chiarezza e da subito. Salvini non da subito ma poi è arrivato alla stessa conclusione: ha preferito Mattarella, a dimostrazione che nella vita non tutti i guai vengono per nuocere".

Ha anche la stima dei Cinque Stelle, adesso? "I Cinque Stelle sono maturati. Entrando nelle istituzioni, hanno capito che non erano come loro immaginavano che fossero. Una delle loro figure più importanti, di cui non faccio il nome, mi ha scritto in una lettera: 'Sei la prova della distanza tra quello che pensavamo della politica e quello che la politica è davvero'".

Il Pd è il partito che l’ha riportata in Parlamento.

"Alcuni mi hanno sostenuto con grande calore, altri meno. Sento che qualcuno rimprovera a Franceschini di avermi sostenuto per il Quirinale con troppo affetto. Vede, da ragazzi io e Franceschini ci incontravamo nella nebbia del casello autostradale di Ferrara. Dario mi sosteneva nonostante il ras locale della Dc, Nino Cristofori, fosse contrario. Questo vale a riprova di quello che le ho detto finora. La politica è importante. Ma prima della politica, viene sempre la vita".