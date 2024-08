Fi: Cattaneo, 'nessuna contrapposizione tra leadership Tajani e famiglia Berlusconi'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna contrapposizione tra la leadership di Antonio Tajani e la famiglia Berlusconi. Abbiamo ottenuto un fortissimo risultato del 10 per cento alle elezioni europee. Silvio Berlusconi ci ha insegnato che un grande partito ha bisogno sempre di ri...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Non c'è nessuna contrapposizione tra la leadership di Antonio Tajani e la famiglia Berlusconi. Abbiamo ottenuto un fortissimo risultato del 10 per cento alle elezioni europee. Silvio Berlusconi ci ha insegnato che un grande partito ha bisogno sempre di rinnovarsi ed è quello che stiamo facendo, il rinnovamento c'è e ci sarà, ogni contributo da parte della famiglia Berlusconi è non solo benvenuto ma auspicabile, sono indirizzi coerenti con la nostra storia e giusti nel posizionamento". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, ospite a Omnibus su La7.

"La nostra posizione di partito guarda sempre all'esterno, ai mercati, alle imprese, all'economia reale, rappresentiamo quella politica che assorbe le migliori energie che vengono dalla società. Lo spazio politico che va alla Meloni alla Schlein è enorme, e dai risultati delle ultime elezioni emerge con chiarezza che Forza Italia è l'unico vero partito di centro che può interpretare questo ruolo, abbiamo un futuro molto importante davanti", ha concluso.