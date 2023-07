Fi: Comitato presidenza partito, 'fase delicata, statuto stella polare'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Oggi il Comitato di Presidenza ha approvato il documento politico-programmatico per il Consiglio Nazionale di Forza Italia – al quale hanno contribuito tutti i dirigenti – e ha proposto la candidatura del coordinatore nazionale Antonio Tajani alla guida del partito. Il documento si apre con il ricordo, sempre vivo, dell'unico leader e padre fondatore, il presidente Silvio Berlusconi. Il suo operato, i suoi obiettivi, la sua passione, il suo impegno senza riserve nell'interesse del bene pubblico, sono l'anima di Forza Italia, anch'essa unica e insostituibile. Il patrimonio di valori – liberali, riformisti, cristiani, garantisti, in chiave europeista e atlantista -, trasmesso da Silvio Berlusconi, e' la base del grande progetto per il futuro del Paese, partendo dall'appartenenza al Partito Popolare Europeo di cui il movimento azzurro e' il pilastro, fino ad arrivare al sogno e all'intuizione visionaria del presidente Berlusconi di una guida europea, sull'impronta dell'esecutivo di centrodestra in Italia.