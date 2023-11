Fi: domani a Roma incontro con cittadini, presente segretario azzurro Tajani

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Domani, sabato 25 novembre, dalle ore 14 al Fabulous Village di Roma, via di Malafede 205, Forza Italia organizza un incontro per confrontarsi con i cittadini. Modera il consigliere regionale del Lazio, segretario dell’Ufficio di presidenza, Fabio Capolei. Partecipa...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Domani, sabato 25 novembre, dalle ore 14 al Fabulous Village di Roma, via di Malafede 205, Forza Italia organizza un incontro per confrontarsi con i cittadini. Modera il consigliere regionale del Lazio, segretario dell’Ufficio di presidenza, Fabio Capolei. Partecipano il capogruppo in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, i capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, i parlamentari Alessandro Battilocchio, Coordinatore della Provincia di Roma, Francesco Battistoni, Claudio Lotito, Claudio Fazzone, Coordinatore regionale, e gli assessori regionali Luisa Regimenti e Giuseppe Schiboni. Sono previsti gli interventi anche del consiglieri regionali Cosmo Mitrano, Marco Colarossi e Roberta Della Casa, dei coordinatori provinciali del Lazio e di tanti amministratori del territorio. Conclude i lavori il segretario nazionale, Antonio Tajani, ministro degli Esteri.