Fi: domani al via 'Etna23, il meeting del buongoverno', domenica concluderà Tajani

Taormina, 17 nov. (Adnkronos) – Oltre 60 relatori da tutta Italia, dieci panel che spazieranno dall’attualità internazionale e nazionale alle prospettive politiche di Forza Italia "in vista delle sfide dei prossimi mesi, a partire dalle elezioni europee". Domani al via "Etna23 – Il Meeting del Buongoverno”, la convention nazionale di Forza Italia che si terrà a Taormina fino a domenica. Il programma prevede le conclusioni, domenica alle 12.30, del segretario nazionale FI e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. L’avvio del meeting alle 10.30 di domani. Prenderanno parte al meeting in Sicilia, fra gli altri, i ministri Bernini, Pichetto Fratin e Zangrillo, i viceministri Valentini e Sisto, i sottosegretari Tripodi, Perego di Cremnago, Siracusano, Ferrante e Barachini, i capigruppo Ronzulli, Barelli e Martusciello.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Taormina la classe dirigente nazionale di Forza Italia, accanto a tanti altri rappresentanti azzurri dalle Regioni, militanti del movimento giovanile da nord a sud, e tantissimi altri forzisti da tutta la Sicilia. Tutto esaurito negli hotel e stiamo ricevendo ancora centinaia di richieste”, afferma Marco Falcone, commissario FI a Catania e provincia, promotore dell’evento assieme ai gruppi azzurri di Camera, Senato e Parlamento Europeo e al Comitato organizzatore territoriale guidato da Rocco Bufalino. “Sarà una manifestazione che unirà entusiasmo e contenuti. Tracceremo il profilo di Forza Italia partito del Buongoverno che, come ricordava il presidente Berlusconi, ha caratteristiche uniche nel panorama politico italiano: il liberalismo, l’europeismo, l’atlantismo, il garantismo, orientamenti decisivi anche l’azione di governo che FI è chiamata ad attuare sul territorio e a Roma”, sottolinea Falcone.

Ad animare i due giorni di dibattito, inoltre, i vicepresidenti di Camera e Senato Giorgio Mulè e Maurizio Gasparri, i presidenti di Regione Schifani, Occhiuto e Roberti, i parlamentari Nevi, Battilocchio, Bergamini, Orsini, Tenerini, D’Attis, Cannizzaro, Mazzetti, Cattaneo, Battistoni, Mangialavori, il coordinatore nazionale FI Giovani Stefano Benigni, Russo, Pittalis, Pagano, i deputati di Forza Italia Ars, sindaci e amministratori azzurri.