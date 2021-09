FI: domani Tajani presenta vertice Ppe a Roma

Roma, 16 set (Adnkronos) – Domani alle 10.30, presso l’Associazione stampa estera (via dell’Umiltà 83/C Roma), il capo della delegazione italiana del Ppe al Parlamento europeo, nonché coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani terrà la conferenza stampa di presentazione dell'Ufficio di presidenza del Partito popolare europeo che avrà luogo dal 20 al 22 settembre a Roma.

Una tre giorni articolata in panel tematici, punti stampa per approfondimenti su argomenti di stretta attualità e dibattiti su Recovery plan, economia, lavoro, commercio, agricoltura, immigrazione, valori cristiani all'interno della cornice europea che tutto comprende. Un appuntamento di estrema rilevanza in cui si avvicenderanno esponenti di alto profilo del mondo istituzionale, religioso, imprenditoriale e politico.

I lavori saranno aperti, oltre che dallo stesso Tajani, dagli interventi di Herbert Dorfmann e Manfred Weber, rispettivamente capo della delegazione italiana del Ppe e presidente del Ppe al Parlamento europeo.

La conferenza stampa sarà trasmessa anche sulle pagine Facebook di Antonio Tajani e dell’Associazione Stampa Estera.