Fi: Fascina a giovani azzurri, 'volevo essere con voi ma ancora troppo forte dolore'

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – "Cari Amici, giovani forzisti, giovani berlusconiani, avrei voluto essere lì con voi in occasione della festa di Azzurra Libertà ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell'uomo che ho amato, che amo e che amerò per l'eternità, per poter partecipare con gioia e spensieratezza ad un evento politico. Ciononostante, anche per ringraziarvi delle tantissime richieste di partecipazione che mi avete fatto pervenire, ci tenevo a trasmettere a tutti voi il mio più caloroso ed affettuoso saluto". Così recita la lettera invita da Marta Fascina, deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso e letta da Stefano Benigni alla kermesse 'Azzurra Libertà' di Forza Italia Giovani in corso a Gaeta.