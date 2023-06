FI: Fascina, 'su mio ruolo fantasie e menzogne, io abituata a stare un passo dietro a Berlusconi'

Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Mi trovo costretta a smentire il fantasioso e menzognero articolo apparso oggi sul Fatto quotidiano e che mi tira in ballo in questioni che attengono alla titolarità del logo di Forza Italia e alla modifica degli assetti di partito". Lo scrive Marta Fascin...

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Mi trovo costretta a smentire il fantasioso e menzognero articolo apparso oggi sul Fatto quotidiano e che mi tira in ballo in questioni che attengono alla titolarità del logo di Forza Italia e alla modifica degli assetti di partito". Lo scrive Marta Fascina in una lettera al 'Giornale'.

"Ribadisco, atteso che forse non è chiaro agli autori dell’articolo ed ai maliziosi ed interessati suggeritori che lo ispirano, che per mia natura sono abituata a stare un passo dietro al Presidente. Pertanto le questioni di cui si narra esulano da ogni mio interesse e competenza e sono, in ogni caso, tutte (nessuna esclusa) prive di fondamento. Evidenzio infine che le valutazioni e decisioni di natura politica e partitica, presenti e passate, sono frutto della sola volontà del Presidente Berlusconi", aggiunge Fascina.