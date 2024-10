FI: Ferrante, '500 piazze per il tesseramento, nostra voce sempre più forte'

Roma, 6 set (Adnkronos) – "Le tre nuove giornate dedicate alle adesioni coronano la straordinaria mobilitazione di tutta la comunità politica di Forza Italia nella campagna tesseramento 2024: oltre 500 piazze, da Nord a Sud, hanno dato spazio e visibilità all’entusiasmo, alla curiosità, alla voglia di partecipare che sempre più cittadini comuni, amministratori locali, giovani esprimono". Lo ha detto, a margine del weekend del tesseramento organizzato da Forza Italia, il responsabile nazionale Adesioni del partito Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit.

"Vedere tanta gente fare la fila ai gazebo per compilare i moduli di iscrizione e’ il segnale tangibile di una fiducia sempre più diffusa verso il nostro movimento. Una marea azzurra che ha attraversato il Paese raccogliendo energie preziose per attuare le nostre proposte politiche e per celebrare con rinnovato slancio le prossime sfide elettorali e l’imminente avvio della fase congressuale nei comuni", ha aggiunto.

"Forza Italia, nel solco degli insegnamenti e del bagaglio valoriale del nostro Presidente Silvio Berlusconi, continua a crescere giorno dopo giorno e a radicarsi sempre più sui territori. Le affollatissime piazze azzurre testimoniano l’attenzione verso il nostro movimento e il consenso crescente che riscuote tra gli Italiani", ha spiegato ancora Ferrante.

"Sotto la salda guida del nostro segretario Antonio Tajani, continueremo a lavorare per ridurre le tasse a cittadini e imprese, per aumentare le pensioni minime, per portare avanti le giuste battaglie sui diritti civili, per riformare l'assetto dello Stato e l'ordinamento giudiziario e per promuovere la crescita e lo sviluppo riducendo i divari territoriali. Grazie a questa nuova ondata di adesioni, la nostra voce è e sarà sempre più forte consolidando il ruolo centrale, baricentrico, propulsivo che Forza Italia esercita nel centrodestra e sulla scena politica. La nostra è una comunità in continua espansione e prepara il terreno per raggiungere l'obiettivo del 20% alle prossime elezioni politiche. Avanti così!", ha concluso.