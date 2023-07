Fi: Ferrante, 'grande successo tesseramento, nostra proposta più attuale che mai'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Grande successo per la seconda due giorni dedicata al tesseramento, organizzata da Forza Italia in tante località turistiche italiane". Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile adesioni di F...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Grande successo per la seconda due giorni dedicata al tesseramento, organizzata da Forza Italia in tante località turistiche italiane". Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia. "Dalle alture di Cervinia e Ornica, alle spiagge di Maratea e Marina di Camerota passando per il lungomare di Porto San Giorgio, Ostia e Fregene – prosegue – bandiere tricolori e gazebo targati Forza Italia hanno inondato le principali località turistiche italiane".

"Ancora una volta il nostro movimento politico lancia chiari segnali di vitalità, reattività, mobilitazione, presenza e radicamento sul territorio. Le iniziative continueranno per tutta la stagione estiva che si chiuderà a settembre con due importanti eventi, prima a Gaeta, dove si ritroverà il nostro movimento giovanile, e poi a Paestum dove celebreremo il Berlusconi Day", spiega Ferrante che poi conclude dicendo che "la nostra capillare mobilitazione sta peraltro registrando tantissime nuove adesioni, già a quota 11mila, a testimonianza dell’attrattività di un proposta politica che, alla soglia dei suoi 30 anni, si dimostra più attuale ed essenziale che mai nella coalizione di centrodestra e in generale nel panorama politico italiano. Sotto l’unitaria e solida guida del segretario nazionale, Antonio Tajani, puntiamo ad allargare sempre di più la nostra casa affinché diventi la dimora di tutti i popolari ed i liberali italiani che rispettino i nostri valori e la nostra storia. La vera 'estate militante' è quella nostra. Avanti così!".