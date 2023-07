Fi: Foti, 'auguri al segretario nazionale Tajani'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Auguri di buon lavoro a nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera al ministro Antonio Tajani, eletto oggi all’unanimità nuovo Segretario Nazionale di Forza Italia. Siamo certi che con la sua esperienza politica e la sua credibilità acquisita in Italia e in Europa, saprà guidare Forza Italia e lavorare nella coalizione, al fianco del governo Meloni, per il bene della Nazione. Sempre nel segno e nella continuità di Silvio Berlusconi". Così su Twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.