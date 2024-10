Fi: Gasparri, 'al via tesseramento a Roma venerdì dalla ore 16 in piazza Re di Roma'

Fi: Gasparri, 'al via tesseramento a Roma venerdì dalla ore 16 in...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Entra nel vivo la mobilitazione del tesseramento di Forza Italia anche nella città di Roma. Venerdì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19, microfono aperto per i cittadini che vogliono dare un consiglio e avanzare proposte al nostro movimento azzurro, ma anche perché tutti portino un amico da iscrivere. L'incontro si terrà in piazza Re di Roma, facilmente raggiungibile dalla stazione metropolitana ‘Re di Roma’. Saranno presenti il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, il segretario romano Luisa Regimenti, il segretario provinciale Alessandro Battilocchio, il capogruppo in Consiglio regionale Giorgio Simeoni, i consiglieri regionali Roberta Della Casa, Marco Colarossi, Angelo Tripodi, Fabio Capolei, Giuseppe Emanuele Cangemi, i consiglieri capitolini Rachele Mussolini e Francesco Carpano, i coordinatori azzurri Giovanni Cedrone, Lilli Diodati, Cynthia Calabria, e i coordinatori del movimento giovanile regionale e romano, Simone Leoni e Francesco Innocenzi. Vi aspettiamo!". Così il responsabile nazionale Enti Locali e capogruppo in Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri.