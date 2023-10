Fi: Gasparri, 'grande partecipazione per assemblea enti locali a Monza'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Grande partecipazione per l'assemblea degli enti locali promossa da Forza Italia per sabato a Monza a partire dalle ore dieci, alla sala Centro Congressi presso l’Autodromo di Monza. I lavori saranno chiusi da Adriano Galliani e dal segretario nazionale d...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Grande partecipazione per l'assemblea degli enti locali promossa da Forza Italia per sabato a Monza a partire dalle ore dieci, alla sala Centro Congressi presso l’Autodromo di Monza. I lavori saranno chiusi da Adriano Galliani e dal segretario nazionale del nostro movimento, l’onorevole Antonio Tajani. Sono previsti gli interventi di numerosi sindaci e presidenti di regione e saranno illustrate concrete iniziative, che sul territorio potranno sviluppare un'azione positiva promossa da Forza Italia. Con questo incontro, al quale ne seguirà un altro il 21 novembre a Roma, vogliamo rafforzare il dialogo tra gli amministratori, favorire un virtuoso scambio di esperienze, rafforzare la rete territoriale di Forza Italia che proprio in queste settimane si è accresciuta con l'adesione di numerosi consiglieri comunali e provinciali, di assessori e Consiglieri regionali in tante regioni". Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, vicepresidente dell'aula di palazzo Madama e responsabili Enti locali del partito azzurro.

"Molti – prosegue – saranno presenti anche a Monza a dimostrazione del radicamento del movimento azzurro e della crescita di Forza Italia. Parteciperà ai lavori anche Letizia Moratti che nei giorni scorsi si è incontrata con Antonio Tajani e ha aderito a Forza Italia. Stiamo vivendo quindi un momento di grande impegno, dopo gli appuntamenti con i giovani a Gaeta e con tutto il nostro movimento a Paestum, anche da Monza lanceremo proposte concrete soprattutto per rafforzare il ruolo degli enti locali e le risposte sul territorio ai cittadini".